Подполье заявило о поражении пункта дислокации наемников в Киеве

Подпольщик Лебедев: в Киеве поражены пункт дислокации наемников и склад ВСУ

В Киеве ударом Вооруженных сил (ВС) России поражены пункт дислокации наемников и склад техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 2 ноября, РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что в Киеве и пригороде насчитали пять взрывов в ночь на 2 ноября. По предварительной информации, были поражены объекты в районе аэропорта Борисполь.

Ранее взрыв прогремел в Киеве утром 2 ноября, новая серия взрывов произошла в 08:09. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал горожан оставаться в укрытиях.