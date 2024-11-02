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08:06, 2 ноября 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Киеве

«Зеркало недели»: взрыв прогремел в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Michael Kudryavtsev / Russian Look / Global Look Press

Взрыв прогремел в Киеве утром 2 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 7:30 2 ноября. Как сообщается, взрывы были слышны в Соломенском и Святошинском районе украинской столицы. Новая серия взрывов прогремела в 8:09, сообщает «РБК-Украина».

Информацию о взрыве прокомментировал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале. Чиновник заявил о работе противовоздушной обороны и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Ранее появились подробности ракетного удара по пункту дислокации полиции в Харькове. Как заявил глава следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов, число пострадавших в результате ракетного удара увеличилось до 40 человек.

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