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17:19, 2 ноября 2024Россия

Полуголые россияне прокатились в наполненном водой кузове пикапа и поплатились

Полуголые уфимцы прокатились в наполненном водой кузове пикапа и получили штрафы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе полуголые мужчины прокатились в наполненном водой кузове пикапа, раздаривали цветы прохожим и поплатились. Вся компания получила штраф. Перформанс россиян попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видеоролике видно, как компания парней едет в кузове китайского автомобиля по центру города. В пути они пытаются вручить проходящим девушкам белые розы.

Выходка молодых людей не понравились сотрудникам ГИБДД. Водителя привлекли за неправильную перевозку пассажиров и сокрытие регистрационных знаков. А «пловцам» досталось за езду с непристегнутыми ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что подмосковном городе Одинцово мигрант угнал поливомоечную машину и устроил гонки с сотрудниками полиции.

ЖЗЛ
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