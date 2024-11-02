Полуголые россияне прокатились в наполненном водой кузове пикапа и поплатились

Полуголые уфимцы прокатились в наполненном водой кузове пикапа и получили штрафы

В Уфе полуголые мужчины прокатились в наполненном водой кузове пикапа, раздаривали цветы прохожим и поплатились. Вся компания получила штраф. Перформанс россиян попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видеоролике видно, как компания парней едет в кузове китайского автомобиля по центру города. В пути они пытаются вручить проходящим девушкам белые розы.

Выходка молодых людей не понравились сотрудникам ГИБДД. Водителя привлекли за неправильную перевозку пассажиров и сокрытие регистрационных знаков. А «пловцам» досталось за езду с непристегнутыми ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что подмосковном городе Одинцово мигрант угнал поливомоечную машину и устроил гонки с сотрудниками полиции.