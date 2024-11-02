Появилось видео горящих на мосту через Волгу фур

Shot опубликовал видео с горящими фурами на трассе под Казанью

Очевидцы сняли на видео горящие на трассе под Казанью фуры. Ролик с последствиями ДТП и пробкой из-за перекрытой дороги опубликовал Telegram-канал Shot.

На мосту, идущему по трассе М7, столкнулись две фуры, из-за чего начался сильный пожар. Из одного большегруза выпали газовые баллоны, которые начали взрываться. После этого огонь перекинулся еще на один автомобиль.

Из-за ДТП, перекрывшего движение, в обе стороны образовалась пробка. В результате аварии пострадал водитель.

В этот же день в Омутнинске Кировской области большегруз въехал в остановку общественного транспорта. ЧП произошло на улице Коковихина. Из-за столкновения кирпичная остановка полностью обрушилась. В результате ДТП пострадали три человека.