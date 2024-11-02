Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:17, 2 ноября 2024Путешествия

Раскрыта реакция россиян на «мощный вирус» на курорте Турции

Медучреждения в Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на вирус
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Медицинские учреждения турецкого курорта Анталья заявили об отсутствии массовых жалоб от российских туристов на «мощный вирус». Реакцию россиян они раскрыли в беседе с РИА Новости.

В больницах заявили агентству, что подобных случаев нет.

Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. За последние дни десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Экономист предостерег от замены доллара другой иностранной валютой

      YouTube заблокировал канал бывшего сотрудника Павла Дурова

      Раскрыты системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

      Археологи нашли печать потомка Добрыни Никитича

      Помогавший ВС России американец рассказал о поездке через всю Украину

      Звезда «Реальных пацанов» объяснил отказ жениться предсказанием астролога

      Грабитель признался в любви к тюремной жизни и попросил для себя максимальный срок

      Помогавший ВС России американец заявил о желании властей США вернуть его на родину

      В Москве объявили штормовое предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше