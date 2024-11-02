Раскрыта реакция россиян на «мощный вирус» на курорте Турции

Медучреждения в Анталье заявили об отсутствии жалоб от россиян на вирус

Медицинские учреждения турецкого курорта Анталья заявили об отсутствии массовых жалоб от российских туристов на «мощный вирус». Реакцию россиян они раскрыли в беседе с РИА Новости.

В больницах заявили агентству, что подобных случаев нет.

Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. За последние дни десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому.