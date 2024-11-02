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16:17, 2 ноября 2024Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха на горнолыжных курортах России на Новый год

Ночь в отеле на горнолыжных курортах России обойдется в среднем в 16 тыс. руб.
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах 2025 года составляет 16 тысяч рублей в сутки. Стоимость отдыха раскрыли аналитики МТС Travel, пишет РБК.

Отмечается, что это всего на 6 процентов больше, чем в прошлом году. Так, в частности, ночь в отеле Сочи в этот период обойдется туристам примерно в 20 тысяч рублей в сутки на двоих, в Шерегеше — 17,4 тысячи рублей, на Архызе — 15,7 тысячи рублей, на Домбае — 13 тысяч рублей.

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По данным специалистов, дешевле всего соотечественникам удастся отдохнуть на Сахалине — в среднем за 7,3 тысячи рублей в сутки на двоих.

Ранее стало известно, что россияне раскупили новогодние туры на горнолыжные курорты страны. Места в отелях на некоторых горных курортах с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025-го почти закончились.

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