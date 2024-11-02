Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 2 ноября 2024Мир

В России высказались о решении лидера страны НАТО разрешить гражданам присоединиться к ВСУ

Климов: следует изучить решение лидера Чехии разрешить гражданам вступить в ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российским специалистам следует изучить решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если они вступят в ВСУ, попадут на поле боя, то их там просто или пленят, или уничтожат, или искалечат. И это будет на совести вот этого самого президента», — высказался Климов.

По словам сенатора, с правовой точки зрения в этом решении лидера Чехии есть нюанс, который необходимо изучить.

«Означает он следующее: если некий гражданин Чехии или еще какой-нибудь страны вступает сам по себе в ряды ВСУ, то это одна история. Он действует как частное лицо, и вопросы возникают только к нему и к украинским властям. Если же это делается на основании [разрешения лидера страны], то почему бы нам не рассматривать этого человека или группу этих людей как официально направленных на войну против России граждан Чехии? Этот вопрос, мне кажется, имеет смысл проработать российским международным юристам», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

      Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

      В Казахстане искусственный интеллект запретит солдатам собираться в туалете

      Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

      Парикмахер раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой

      Дерматолог рассказала об опасности гель-лака

      Минобороны показало видео удара вертолета по ВСУ в Курской области

      В МИД назвали число проведенных обменов пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше