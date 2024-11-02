В России высказались о решении лидера страны НАТО разрешить гражданам присоединиться к ВСУ

Климов: следует изучить решение лидера Чехии разрешить гражданам вступить в ВСУ

Российским специалистам следует изучить решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если они вступят в ВСУ, попадут на поле боя, то их там просто или пленят, или уничтожат, или искалечат. И это будет на совести вот этого самого президента», — высказался Климов.

По словам сенатора, с правовой точки зрения в этом решении лидера Чехии есть нюанс, который необходимо изучить.

«Означает он следующее: если некий гражданин Чехии или еще какой-нибудь страны вступает сам по себе в ряды ВСУ, то это одна история. Он действует как частное лицо, и вопросы возникают только к нему и к украинским властям. Если же это делается на основании [разрешения лидера страны], то почему бы нам не рассматривать этого человека или группу этих людей как официально направленных на войну против России граждан Чехии? Этот вопрос, мне кажется, имеет смысл проработать российским международным юристам», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.