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21:05, 2 ноября 2024Экономика

В российском городе банда «черных риелторов» наживалась на одиноких пенсионерах

Пожилые петербуржцы стали жертвами банды «черных риелторов»
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правоохранители раскрыли банду «черных риелторов», уже два года орудовавшую в Санкт-Петербурге. Как работали мошенники, рассказывает Telegram-канал Baza.

Жертвами «черных риелторов» становились одинокие пенсионеры. Обнаружить аферистов удалось благодаря ошибке, допущенной ими в завещании: дата рождения законной наследницы была указана неверно. Нотариус обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, где ему сообщили, что жилплощадь уже принадлежит другой собственнице. По бумагам женщина приобрела квартиру в ноябре 2022 года. Однако почившая хозяйка никаких договоров не заключала.

Позднее наследники выяснили, что сделка проходила по фальшивой доверенности от пенсионерки. Договор купли-продажи был заключен без ведома настоящей владелицы. Этот случай оказался не единственным — на данный момент известно о восьми пострадавших. Полиции удалось задержать нескольких членов группировки, расследование продолжается.

Ранее сообщалось о столичной банде «черных риелторов». Больше чем за десятилетие аферисты провернули 65 фиктивных сделок с жильем. Следователям удалось напасть на след мошенников, когда они предприняли попытку завладеть квартирой Минобороны.

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