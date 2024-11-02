Рогов рассказал о сдаче в плен ВСУ в трех населенных пунктах

Рогов: ВСУ сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке возле Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке возле Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Очагов сопротивления в них нет, сдаются [в плен] солдаты ВСУ, которые не успели убежать», — заявил общественный деятель.

Рогов рассказал о сдаче ВСУ в плен в трех населенных пунктах на кураховском и южнодонецком направлениях в ДНР. В частности, Трудовое расположено в трех километрах к северу Богоявленки, а Ильинка и Степановка находятся на северном берегу реки Волчьей в непосредственной близости к Курахово.

Ранее Рогов рассказал о приближении российских войск к Курахово. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.