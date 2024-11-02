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09:05, 2 ноября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о приближении российских войск к Курахово

Рогов: российские военные подошли к пригороду Курахово в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные подошли к пригороду Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия наращивает успех, оттесняя противника к западной границе ДНР. Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», — сказал он.

Рогов также отметил, что российские военные ведут зачистку в указанных населенных пунктах и подавляют единичные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские войска продвигаются в Максимовке Донецкой народной республики, расположенной на юго-западе от Курахово. Он отметил, что Российская армия наступает широким фронтом.

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