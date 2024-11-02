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01:26, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении Российской армии в ДНР

Боец ВСУ заявил о продвижении Российской армии в Максимовке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продвигаются в Максимовке Донецкой Народной Республики (ДНР), расположенной на юго-западе от Курахово. Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Враг начал штурмом давить на Максимовку, уже есть продвижение в деревне, это очень ухудшает положение! Также усиливается давление в направлении Разлива и Трудового», — заявил Мучной.

Он отметил, что Российская армия наступает широким фронтом.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что российские войска смогут взять в клещи город Курахово. По его словам, украинские военные будут вынуждены отступить из населенного пункта, в то время как российские войска ведут успешное наступление на южнодонецком направлении.

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