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21:23, 30 октября 2024Бывший СССР

В ДНР допустили взятие Курахово в клещи

Советник главы ДНР Гагин: ВС РФ могут взять Курахово в клещи

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что российские войска смогут взять в клещи город Курахово, этому способствует переход под контроль ВС РФ Угледара и Селидово, передает РИА Новости.

«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе», — сказал военный эксперт.

По его словам, украинские военные будут вынуждены отступить из населенного пункта, в то время как российские войска ведут успешное наступление на южнодонецком направлении. Гагин также отметил, что отступать ВСУ придется фактически в поля и держать оборону на неподготовленных позициях в условиях заморозков будет затруднительно.

2 октября оперативно-стратегическая группировка войск Вооруженных сил Украины «Хортица» официально подтвердила выход бойцов из Угледара, бои за который шли с 2022 года. Там признали потерю контроля над городом и сообщили, что такое решение было принято командованием.

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      Марина Совина
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