Оперативно-стратегическая группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица», ведущая боевые действия в том числе на угледарском направлении, официально подтвердила выход бойцов из Угледара, бои за который шли с 2022 года. Там признали потерю контроля над городом и сообщили, что такое решение было принято командованием.
Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий
Там также сообщили, что российские удары по флангам истощили оборону украинской армии на этом направлении, из-за чего «возникла угроза оцепления города».
Бойцы ВСУ посчитали, что приказ выйти из Угледара был дан слишком поздно
Как пишет украинское издание «Страна.ua», бойцы ВСУ считают, что приказ выйти из Угледара был отдан несвоевременно, из-за чего украинская армия потеряла слишком много солдат. Из-за непрекращающегося наступления Российской армии украинским бойцам «приходилось сражаться фактически в оперативном окружении», указано в публикации.
При этом в рядах украинских войск попытались оправдать сдачу города. Так, лейтенант ВСУ с позывным Алекс отметил, что Угледар невозможно было удерживать длительное время якобы из-за того, что он является небольшим населенным пунктом.
На Украине рассказали об основных преимуществах взятия под контроль Угледара для россиян
Поскольку, как отмечает «Страна.ua», наступление на Угледар происходило синхронно с продвижением на покровском направлении, это свидетельствует о попытке российских войск взять в котел большой участок фронта юго-западнее Донецка. Там также спрогнозировали скорую битву в Богоявленке, находящейся на пути к Курахово, которая станет основной.
Взятие города Вооруженными силами (ВС) РФ позволит упростить логистику россиян на юге страны и отодвинет линию фронта от Мариуполя и дорог вдоль побережья Азовского моря, подытожили авторы материала.
Сам город расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности недалеко от реки Кашлагач, на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Рядом с Угледаром находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает населенный пункт значимым в вопросе снабжения войск
Первые сообщения о переходе Угледара под контроль Российской армии появились 1 октября. Тогда название города в последний раз было упомянуто в фронтовых сводках украинского генштаба, после чего его перестали упоминать там. Вечером того же дня данную информацию подтвердил украинский аналитический проект DeepState. Чуть позже депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил потерю Киевом Угледара и назвал это позором, задавшись вопросом, что в этот день делал украинский министр обороны Рустем Умеров. В связи с этими событиями депутат посоветовал Умерову уйти в отставку.
Известно, что на данный момент в Угледаре остаются мирные жители. Их точное число не называется. В городе продолжается зачистка очагов сопротивления ВСУ, уточнил советник главы ДНР Ян Гагин.