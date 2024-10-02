ВСУ подтвердили потерю Угледара, бои за который шли больше двух лет. Командование приказало отступить из города

ВСУ официально подтвердили выход бойцов из Угледара

Оперативно-стратегическая группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица», ведущая боевые действия в том числе на угледарском направлении, официально подтвердила выход бойцов из Угледара, бои за который шли с 2022 года. Там признали потерю контроля над городом и сообщили, что такое решение было принято командованием.

Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий сообщение группировки ВСУ «Хортица»

Там также сообщили, что российские удары по флангам истощили оборону украинской армии на этом направлении, из-за чего «возникла угроза оцепления города».

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Бойцы ВСУ посчитали, что приказ выйти из Угледара был дан слишком поздно

Как пишет украинское издание «Страна.ua», бойцы ВСУ считают, что приказ выйти из Угледара был отдан несвоевременно, из-за чего украинская армия потеряла слишком много солдат. Из-за непрекращающегося наступления Российской армии украинским бойцам «приходилось сражаться фактически в оперативном окружении», указано в публикации.

При этом в рядах украинских войск попытались оправдать сдачу города. Так, лейтенант ВСУ с позывным Алекс отметил, что Угледар невозможно было удерживать длительное время якобы из-за того, что он является небольшим населенным пунктом.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине рассказали об основных преимуществах взятия под контроль Угледара для россиян

Поскольку, как отмечает «Страна.ua», наступление на Угледар происходило синхронно с продвижением на покровском направлении, это свидетельствует о попытке российских войск взять в котел большой участок фронта юго-западнее Донецка. Там также спрогнозировали скорую битву в Богоявленке, находящейся на пути к Курахово, которая станет основной.

Взятие города Вооруженными силами (ВС) РФ позволит упростить логистику россиян на юге страны и отодвинет линию фронта от Мариуполя и дорог вдоль побережья Азовского моря, подытожили авторы материала.

Сам город расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности недалеко от реки Кашлагач, на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Рядом с Угледаром находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает населенный пункт значимым в вопросе снабжения войск

Первые сообщения о переходе Угледара под контроль Российской армии появились 1 октября. Тогда название города в последний раз было упомянуто в фронтовых сводках украинского генштаба, после чего его перестали упоминать там. Вечером того же дня данную информацию подтвердил украинский аналитический проект DeepState. Чуть позже депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил потерю Киевом Угледара и назвал это позором, задавшись вопросом, что в этот день делал украинский министр обороны Рустем Умеров. В связи с этими событиями депутат посоветовал Умерову уйти в отставку.

Известно, что на данный момент в Угледаре остаются мирные жители. Их точное число не называется. В городе продолжается зачистка очагов сопротивления ВСУ, уточнил советник главы ДНР Ян Гагин.