На Украине начали оправдывать сдачу Угледара

Лейтенант ВСУ Алекс начал оправдывать сдачу Угледара

Лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс начал оправдывать сдачу Угледара. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Боец ВСУ назвал Угледар небольшим городом. Как он утверждает, поэтому его было невозможно удерживать длительное время. «Произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени», — напомнил Алекс.

Он назвал обстановку в городе критической и невыгодной для ВСУ. По его мнению, украинским командирам нужно было думать раньше об Угледаре.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ перестал упоминать город в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу Угледара. В тот же день украинский аналитический проект DeepState заявлял, что российские силы взяли под контроль город.