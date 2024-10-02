ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

BBC назвал самоубийственными попытки ВСУ выйти из Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спешке покинули Угледар, который удерживали более двух лет, и сдали его российским войскам. Американское агентство Bloomberg отметило, что потеря города негативно скажется на украинском лидере Владимире Зеленском. По мнению журналистов, переход города под контроль Российской армии усилит давление на политика.

Авторы материала напомнили, что Угледар — стратегически важный угледобывающий город. Вторжением в Курскую область украинские войска старались отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от восточного фронта. Однако несмотря на это, Российская армия продолжила продвижение на этом направлении.

В свою очередь BBC со ссылкой на военнослужащих 72-й бригады ВСУ пишет, что попытки украинских солдат выйти из Угледара были почти самоубийственными. Боец Роман рассказал, что украинские войска в основном пытались отступить ночью, пытаясь пересечь минные поля по тропам и обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС России.

Фото: Leon Neal / Reuters

Уточняется, что Киев с трудом сдерживает российское наступление. Ситуация для него усугубится после потери населенного пункта, где российские силы обеспечат себе более выгодные позиции с точки зрения логистики.

Агентство напомнило, что недавно в США Зеленский предпринял попытку продвинуть свой «план победы», направленный на оказание давления на Москву с целью заключения мира. Однако он не нашел сильной поддержки у официальных лиц в Вашингтоне.

ВСУ в хаосе покидали Угледар

Во вторник, 1 октября, появились первые сообщения о переходе Угледара под контроль ВС России. Тогда военный эксперт Борис Рожин заявил, что в центральной части города заметили российские флаги.

Вечером того же дня украинский аналитический проект DeepState признал потерю Угледара. А СМИ заметили, что Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках. В свою очередь, оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» сообщила, что высшее командование разрешило вывести подразделения из населенного пункта «с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий».

При этом украинские бойцы рассказывали, что покидали свои позиции в хаосе и без приказа командования. Так, самовольно отступила и заняла оборону севернее города 72-я бригада ВСУ.

По словам одного из украинских пулеметчиков, некоторые подразделения остались без связи, поэтому, когда попали под огонь, принимали решения о дислокации самостоятельно. При этом уточняется, что оборонительные линии ВСУ в городе были уничтожены российскими авиабомбами, беспилотниками и реактивными системами залпового огня.

Если отход не организован, он превращается в хаос. Либо ты умираешь, либо отступаешь пулеметчик 72-й бригады ВСУ

Украинские военнослужащие рассказали, что злы на своих командиров, поскольку те долго не отдавали приказ об отступлении из Угледара. По их мнению, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать город.

Фото: Donetsk Region Police / Reuters

Депутат рассказал о судьбе Угледара после перехода под контроль ВС России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что после перехода под контроль ВС России Угледар станет цивилизованным городом и укрепрайоном. В качестве примера он привел Мариуполь.

«Угледар ждет хорошая судьба (...) Наша страна его восстановит, и люди там будут жить нормально и счастливо», — отметил Колесник.

По мнению депутата, необходимо еще отодвинуть ВСУ от Угледара, чтобы украинская армия не могла наносить удары артиллерией по городу. Также он отметил, что ВС России поставят на территории населенного пункта системы противовоздушной обороны (ПВО). «Все города, которые мы взяли, начинают расцветать. Такая же судьба ждет Угледар», — заключил он.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства регулярно докладывают о продвижении российских войск в районе Угледара. Он отметил, что вся страна следит за продвижением армии в зоне специальной военной операции.