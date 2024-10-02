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12:26, 2 октября 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

Bloomberg: взятие Угледара Россией может усилить давление на Зеленского

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Взятие Угледара под контроль Российской армией может усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского. О таком последствии заявило агентство Bloomberg, базирующееся в США.

Отмечается, что Киеву с трудом удается сдерживать российское наступление. В материале также добавили, что взятие Угледара обеспечит российские силы более выгодной позицией с точки зрения логистики.

Высказываясь на тему потери Украиной Угледара, агентство напомнило, что на прошлой неделе Зеленский, будучи в США, попытался продвинуть свой «план победы». Однако, как подчеркивается в материале, предложения политика встретили без энтузиазма.

Ранее стало известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу города. В тот же день украинский аналитический проект DeepState заявлял, что российские войска взяли под контроль населенный пункт.

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      Маргарита Щигарева
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