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09:11, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о двух провоцирующих деменцию факторах

Врач Малышева: недостаток образования и проблемы со слухом провоцируют деменцию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале два фактора, провоцирующие деменцию. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что недостаток образование в раннем возрасте может стать одним из таких факторов. По словам врачей, благодаря умственной деятельности у человека формируется большое количество нейронных связей и мозг постоянно развивается. Она также добавила, что считает ошибочными утверждения о том, что ребенка могут перегрузить знаниями в школе. «Чем больше вы ребенку даете, тем выше у него шанс не спятить к 60 годам», — заявила Малышева. Продеус добавил, что человек должен продолжать учиться на протяжении всей жизни.

Гандельман отметил, что к дегенерации мозга могут привести проблемы со слухом. Он объяснил, что звуковые колебания раздражают слуховой нерв, и в мозг поступает информация, что человек услышал какой-либо звук. При нарушениях эта информация в мозг не поступает, отметили специалисты. «Не будете слышать — будет развиваться слабоумие», — констатировала Малышева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал орех, защищающий от деменции. Таковым специалист счел миндаль.

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