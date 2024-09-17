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08:00, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от деменции орех

Врач Александр Мясников заявил, что употребление миндаля защищает от деменции

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, способный защитить от деменции. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор назвал орехи «даром богов» и заявил, что они снижают уровень холестерина и уменьшают риск развития деменции. «Работы, показанные, что они снижают [риск развития деменции], сделаны на миндале», — объяснил Мясников.

Врач уточнил, что для профилактики нейродегенеративных заболеваний и снижения уровня холестерина можно есть не только миндаль, но и любые другие орехи.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл пользу грецкого ореха. Он заявил, что этот с помощью этого продукта можно снизить уровень холестерина в крови.

До этого врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали главные продукты против рака. По их мнению, от злокачественных опухолей защищают бразильский орех, тунец и свиные почки.

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      Мария Большакова
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