Россиянам назвали защищающий от деменции орех

Врач Александр Мясников заявил, что употребление миндаля защищает от деменции

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, способный защитить от деменции. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор назвал орехи «даром богов» и заявил, что они снижают уровень холестерина и уменьшают риск развития деменции. «Работы, показанные, что они снижают [риск развития деменции], сделаны на миндале», — объяснил Мясников.

Врач уточнил, что для профилактики нейродегенеративных заболеваний и снижения уровня холестерина можно есть не только миндаль, но и любые другие орехи.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл пользу грецкого ореха. Он заявил, что этот с помощью этого продукта можно снизить уровень холестерина в крови.

До этого врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали главные продукты против рака. По их мнению, от злокачественных опухолей защищают бразильский орех, тунец и свиные почки.