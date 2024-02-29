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10:34, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидный способ снизить уровень холестерина

Врач Агапкин заявил, что употребление грецкого ореха снижает уровень холестерина

Фото: Tom Hermans / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление грецкого ореха снижает уровень холестерина. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл этот неочевидный способ, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли грецкие орехи повышают уровень холестерина, предположила, что продукт не обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

«И действительно, не повышают. Более того, способствуют снижению уровня холестерина», — раскрыл специалист полезное свойства грецкого ореха.

Ранее врач-диетолог Константин Иванов в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о необычном способе снизить уровень холестерина и сахара. Специалист отметил, что употребление фиников снижает уровень плохого холестерина. Он добавил, что наличие в рационе фиников также снижает уровень сахара в крови.

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      Олег Давыдов
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