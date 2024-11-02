Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение со 2 по 4 ноября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с субботы по понедельник, со 2 по 4 ноября, на участке от Джубги до Магри есть риск формирования смерчей над морем. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, — говорится в сообщении. — По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой».

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