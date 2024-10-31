Главный российский курорт богачей введет туристический налог

Власти Сочи введут туристический налог в 2025 году

Власти Сочи, который ранее был признан главным курортом России для богачей, введут туристический налог в 2025 году. Об этом говорится на сайте администрации города.

Глава Сочи Андрей Прошунин заметил, что этот налог станет эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет и при этом расширит возможности курорта. Уточняется, что нововведение начнет действовать с 1 января.

Ранее решение о введении налога приняли и в Казани. Его минимальный размер составит 100 рублей за сутки, эта сумма будет включена в стоимость номера в отеле.