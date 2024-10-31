Еще в одном городе России с 2025 года введут туристический налог

В Казани с 2025 года введут туристический налог

Еще в одном городе России — Казани — с 2025 года введут туристический налог в размере 1 процента от стоимости проживания в отелях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что нововведение начнет действовать с 1 января. Минимальный размер налога составит 100 рублей за сутки, эта сумма будет включена в стоимость номера. Предполагается, что в течение года налог поможет привлечь в бюджет Казани более 150 миллионов дополнительных средств. Деньги будут потрачены на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда города.

Туристический налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца текущего года в некоторых регионах страны. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что процент сбора будет каждый год повышаться и в 2029 году составит пять процентов от стоимости. При этом регионы сами решают, вводить его или нет.