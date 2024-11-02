Россиянам назвали способ извлечь максимальную прибыль из накопительного счета

Эксперт Вяльшина: для получения прибыли нужно нескольких накопительных счетов

По накопительным счетам ставки превышают 20 процентов годовых. Об этом напомнила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

По словам финансиста, чтобы извлечь максимальную выгоду из накопительного счета, нужно открывать новые счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов.

Вяльшина подчеркнула, что заявленная банком высокая ставка будет действовать только в первоначальный период после открытия. Кроме того, нужно внимательно ознакомиться с условиями открытия счета.

Ранее стало известно, что российские держатели кредитных карт используют более трети одобренного им лимита. Показатель увеличился в августе на 1,9 процентных пункта, до 33,9 процента — оба уровня оказались максимальными с начала 2022 года.