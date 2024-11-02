Россиянам озвучили максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году

IZ.RU: за 1 день больничного в 2026 году россияне получат до 6,8 тысячи рублей

Россиянам озвучили максимальный размер выплат по временной нетрудоспособности на 2026 год. Так, она составит около 207,6 тысячи рублей в месяц, то есть 6,8 тысячи рублей за день больничного, пишут «Известия» (IZ.RU), ссылаясь на данные пресс-службы Минтруда.

В 2024 году максимальный размер выплаты по больничному составляет 4 тысячи рублей в день, в 2025 году сумма должна увеличиться до 5,7 тыс. рублей ежедневно. В результате, отмечает издание, лимит 2026 года станет в 1,7 раза больше в сравнении с текущей суммой выплаты и на 20% больше в сравнении с выплатой в 2025 году.

В министерстве труда обратили внимание на то, что максимальный размер выплаты рассчитывается исходя из годового заработка граждан — предельной базы для начисления страховых взносов. При этом сам показатель индексируется каждый год, увеличиваясь на темпы роста средней зарплаты за год ранее.

Ранее член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова порекомендовала российским работодателям не отпускать сотрудников без больничного, когда речь идет о простудных заболеваниях, которые продлятся два-три дня. По ее мнению, данная инициатива может негативно отразиться на здоровье людей.