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18:39, 2 ноября 2024Экономика

Россиянам пообещали выходные с приветом

Синоптик Леус: в выходные российские регионы ждет зимняя погода
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В праздничные выходные россияне почувствуют «привет от зимы», сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На юге страны ожидается неустойчивая погода с дождями, а местами и с мокрым снегом. Показания термометров заметно понизятся благодаря холодному воздуху. Температура в различных регионах будет варьироваться от нуля до плюс пяти на Кавказе, в низовьях Волги и Дона, до плюс 9-14 в Крыму и на Кубани.

Среднюю Волгу ждет арктическое вторжение, благодаря осадкам в виде снега местами сформируется временный снежный покров. Дневная температура понизится — от минус одного до плюс четырех градусов, а в понедельник и от минус четырех до плюс одного градуса.

На Северо-Западе осадки ожидаются преимущественно в виде снега. Они образуют временный снежный покров. Температура окажется ниже нормы на 2-4 градуса. Температура днем на севере и востоке понизится до минус 7-2 градусов, на юго-западе — от минус одного до плюс четырех градусов.

Центральную Россию ждут небольшие осадки в виде снега и гололедицы. В понедельник, 4 октября, регион атакует очередной ненастный циклон — он принесет снегопады, высота снежного покрова вырастет до 3-8 сантиметров. Температура будет держаться от минус трех до плюс двух градусов.

В Южной Сибири в воскресенье, 3 ноября, температура повысится до плюс 4-9 градусов. В понедельник резко похолодает. Дожди перейдут в снег, температура будет держаться на уровне нуля, сформируется гололедица.

На юге Дальнего Востока погода будет дождливая и облачная, при этом теплая. Днем в Приамурье температура окажется на уровне плюс 3-8 градусов, на юге Приморья ожидается плюс 8-13 градусов. В понедельник дожди прекратятся, а столбики термометров опустится на 4-6 градусов.

Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение. В столице в субботу, 2 ноября, местами до 21:00 ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

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