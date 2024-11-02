В Москве объявили штормовое предупреждение

МЧС: в столице ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В Москве в субботу, 2 ноября, местами ожидается усиление ветра в порывах до 15-18 метров в секунду. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС Москвы.

Усиление ветра ожидается в период с 12:00 до 21:00 мск. Москвичам рекомендовали снизить скорость, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал образование временного снежного покрова в столице в понедельник, 4 ноября. Снег пролежит несколько дней, после чего начнет сходить.