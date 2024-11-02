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12:18, 2 ноября 2024Экономика

Москвичам назвали срок установления снежного покрова

Синоптик Вильфанд: 4 ноября в Москве установится временный снежный покров
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве прогнозируется образование временного снежного покрова, который продержится несколько дней, после чего начнет сходить, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О том, когда ожидать погодное явление, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Установление снежного покрова в столице, по словам синоптика, прогнозируется в понедельник, 4 ноября. «Ночные температуры уже будут отрицательные, дневные — около ноля, от минус 2 до плюс 2 градусов, и прогнозируется заметный снегопад — 3-4 миллиметра. Снег уже установится. В последующем морозы усилятся, 5-6 ноября, ночью даже будет до минус 7 градусов, дневные температуры — около ноля. В последующем, начиная со второй половины 7 ноября, опять потепление, воздушные массы с юга, и 8-го снег уже начнет сходить», — поделился Вильфанд.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что устойчивый снежный покров пока не предвидится. «Если говорить не о прогнозе, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова — последние числа ноября, 28-30 ноября. Эти средние даты рассчитаны за последние 30 лет, но это очень изменчивая характеристика. Бывает, что и в первой декаде устанавливается снежный покров, бывает и в начале января только», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что прошедший октябрь в Москве вошел в тройку самых теплых в истории наблюдений.

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