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22:01, 1 ноября 2024Экономика

Москва установила новый погодный рекорд

Синоптик Леус: прошедший октябрь в Москве вошел в тройку самых теплых в истории
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Прошедший октябрь в Москве оказался одним из самых теплых на памяти метеорологов. О новом погодном рекорде столицы в своем Telegram-канале пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как сообщается, октябрь 2024 года вошел в тройку самых жарких в XXI столетии. «Со средней температурой в плюс 7,7 градуса он занял третье место в списке самых теплых октябрей в век глобального потепления», — заявил синоптик. Впереди него остались октябрь 2019-го и 2008-го, когда среднемесячная температура составила 8,9 градуса тепла. Лидером рейтинга остается 2020 год — тогда показатель составил плюс 9,2 градуса. Нынешний октябрь превзошел климатическую норму на 1,9 градуса. В целом за этот месяц столбики термометров колебались с минус 2,4 градуса (18 октября) до плюс 21,9 градуса (3 октября). Суточных температурных рекордов, однако, метеорологи не зафиксировали.

Последний октябрь поставил еще один рекорд, войдя в список самых влажных с начала века. По объему выпавших осадков он оказался седьмым. Согласно данным осадкомеров на базовой метеостанции города, за месяц выпало 83 миллиметра небесной влаги, что превысило месячную норму на 18 процентов. Ее перевыполнили проливные дожди 4, 7, 14 и 31-го числа, напомнил Леус.

Ранее москвичам пообещали снегопад и гололедицу. Ненастная погода ожидается в субботу, 2 ноября. Ночью температура опустится ниже нуля, а выпавшие осадки подморозит сильный ветер. Водителям, не успевшим сменить резину, посоветовали воздержаться от поездок на машине.

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