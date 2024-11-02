Россиянин ударил возлюбленную и получил от знакомого удар шампуром в сердце

Под Екатеринбургом мужчина заступился за девушку и вонзил другу в сердце шампур

Под Екатеринбургом 35-летний мужчина вонзил шампур 26-летнему другу в сердце из-за того, что тот ударил девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, преступление произошло утром 29 октября 2024 года в частном доме в одном из поселков Белоярского района. Тогда фигурант был в гостях у своего знакомого. Они распивали алкоголь и в какой-то момент поссорились. В результате обвиняемый схватил металлический шампур и воткнул его молодому человеку в область сердца. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Его гостя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерии Горелых, на допросе мужчина признал вину и рассказал, что все началось после того, как потерпевший ударил свою подругу. Задержанному это не понравилось, он высказал претензию, из чего мужчины поссорились и фигурант напал на молодого человека. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону россиянину дали два года колонии за нанесение тяжких телесных повреждений своей подруге, критиковавшей его музыкальный вкус.