Россиянин вонзил нож в критиковавшую его музыкальный вкус жену во время ужина

Мужчина во время романтического ужина вонзил нож в жену после спора о музыке

В Ростове-на-Дону россиянину дали два года колонии за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге. Об этом сообщает издание КП.

По данным издания, в тот вечер супруги решили устроить романтический ужин с бутылкой вина. Не ограничивавший себя в алкоголе мужчина решил, что вечеру не хватает музыки и стал включать на телефоне одни и те же композиции. Женщина принялась критиковать музыкальные пристрастия мужа и тогда он взял со стола кухонный нож и дважды вонзил его в живот супруги.

После этого мужчина ушел отдыхать и проснулся лишь через пару часов от стонов жены, лежавшей в луже крови, он побежал к соседу, и вместе они вызвали скорую помощь. В ходе судебного разбирательства пострадавшая сообщила, что не держит на мужа зла и обязательно дождется его из лагеря.

21 сентября сообщалось, что 28-летний житель Омска накинулся на бывшую жену с ножом, услышав, что она не хочет мириться.