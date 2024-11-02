Россиянин выиграл в лотерею свыше 15 миллионов и при этом не угадал ни одного числа

Житель Перми выиграл в лотерею свыше 15,6 миллиона рублей

Житель Перми выиграл в лотерею свыше 15,6 миллиона рублей и при этом не угадал ни одного числа в билете. Об этом пишет портал 59.ru.

Отмечается, что за выигрышем россиянин пока не обратился. Известно лишь, что он приобрел лотерейный билет за 100 рублей в мобильном приложении.

Согласно правилам розыгрыша, получить суперприз можно, угадав 12 чисел из 24 либо не угадав ни одного. Пермяк победил вторым способом: ни одно из указанных им чисел не совпало с выпавшими во время лотереи.

Ранее житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей.