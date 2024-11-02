Россиянина осудили за контрабанду в Белоруссию переносной станции наземной разведки

В Республике Коми местного жителя осудили за контрабанду военной техники

В Республике Коми местного жителя осудили за контрабанду в Белоруссию переносной станции наземной разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, в феврале — марте этого года 57-летний житель Сосногорска разместил на сайте объявлений публикацию о продаже переносной станции. Он является коллекционером радиоприборов и приобрел устройство в начале 2000-х годов. На объявление откликнулся покупатель из Белоруссии, поэтому продавец ее упаковал и отправил заказчику транспортной компанией. В сопроводительных документах указал ложную информацию о типе груза.

Данный аппарат выпускался в интересах Министерства обороны с 1978 по 1989 годы и сейчас не используется в Вооруженных силах России. Но станция рабочая и является продукцией военного назначения. Продажа такой техники за границу возможна только с разрешения уполномоченных государственных органов.

Сотрудники ФСБ перехватили посылку и задержали отправителя. За счет смягчающих обстоятельств его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что ФСБ уличила россиянина в попытке продать в Белоруссию приборы ночного видения.