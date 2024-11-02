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13:07, 2 ноября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка доверилась мошенникам и продала четыре квартиры

В Петербурге пенсионерка продала 4 квартиры из-за мошенников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Петербурге 72-летняя местная жительница доверилась мошенникам и продала четыре свои квартиры из-за них. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, аферисты обманывали пенсионерку в течение двух недель и за это время смогли убедить ее продать всю недвижимость и отдать им полученные за нее 31,4 миллиона рублей. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Силовикам пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину продать все квартиры и отдать полученные деньги курьеру, который положит их на «безопасный счет». В результате пенсионерка потеряла две квартиры на Васильевском острове и одну — в Петергофе. В прошлом женщина была медиком и работала в Максимилиановской больнице — первой в России поликлинике.

Ранее в Набережных Челнах пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась квартиры.

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