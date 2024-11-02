Российский военный приобрел наркотики через закладку и получил условный срок

Суд приговорил к 3 годам условно военного Богданова за приобретение наркотиков

Томский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Илью Богданова, который приобрел наркотическое вещество через интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, военный договорился с неустановленным лицом о покупке запрещенного вещества, после чего перевел больше четырех тысяч рублей на неустановленный счет. Забрав закладку в указанном месте, он попался сотрудникам полиции.

Наркотическое вещество у Богданова изъяли.

Ранее 2-й Восточный гарнизонный военный суд в Чите приговорил военного Кирилла Бокова к пяти годам колонии общего режима за неявку в установленный срок к месту службы и уклонение.