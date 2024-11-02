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07:23, 2 ноября 2024Силовые структуры

Российский военный приобрел наркотики через закладку и получил условный срок

Суд приговорил к 3 годам условно военного Богданова за приобретение наркотиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Томский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Илью Богданова, который приобрел наркотическое вещество через интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, военный договорился с неустановленным лицом о покупке запрещенного вещества, после чего перевел больше четырех тысяч рублей на неустановленный счет. Забрав закладку в указанном месте, он попался сотрудникам полиции.

Наркотическое вещество у Богданова изъяли.

Ранее 2-й Восточный гарнизонный военный суд в Чите приговорил военного Кирилла Бокова к пяти годам колонии общего режима за неявку в установленный срок к месту службы и уклонение.

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