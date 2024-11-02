Самолет с пассажирами на борту начал прыгать на посадочной полосе и ударил крыло о землю

Летевший из Окинавы в Тайбэй самолет Starlux Airlines ударился крылом о землю

Самолет авиакомпании Starlux Airlines начал прыгать на посадочной полосе и ударился крылом о землю. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Окинавы в Тайбэй Airbus A321neo 31 октября. Лайнер с пассажирами на борту находился в зоне ожидания в небе над аэропортом назначения из-за неблагоприятных погодных явлений.

После улучшения погоды экипаж приступил к заходу на посадку. Отмечается, что из-за допущенных пилотами ошибок возникло козление — «прыгание» воздушного судна.

В результате левое полукрыло самолета коснулось поверхности взлетно-посадочной полосы и пилотам пришлось уйти на новый круг. Таким образом, только со второго раза лайнер благополучно приземлился в тайваньской авиагавани.

Ранее направлявшемуся в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября, со следовавшим из Санкт-Петербурга в Алма-Ату лайнером с пассажирами на борту.