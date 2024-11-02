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17:51, 2 ноября 2024Экономика

Собянин назвал преимущество построенных по реновации домов

Собянин: построенные по реновации дома в Москве потребляют вдвое меньше энергии
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Построенные по программе реновации дома в Москве потребляют в два раза меньше энергии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, обновление жилого фонда по программе реновации благотворно влияет на экологию. Сокращение энергопотребления эквивалентно снижению углеродного следа на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет. В новых домах усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита, добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что на отопление построенных в рамках программы реновации домов в Москве уходит меньше теплоэнергии, и в итоге жители экономят на жилищно-коммунальных услугах. В старых же домах «наполовину отапливали улицу», рассказал он.

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