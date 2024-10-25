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16:17, 25 октября 2024Экономика

Названа разница в цене между жильем по реновации и ветхим

Собянин: стоимость жилья по реновации в 1,5 раза выше ветхого

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве новое жилье, созданное в рамках программы реновации, стоит в 1,5 раза больше ветхого, попадающего под снос. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил ТАСС.

Речь идет о квартирах одной площади. По словам мэра, на отопление новых домов уходит меньше теплоэнергии, в итоге жители экономят на жилищно-коммунальных услугах (ЖКХ). В старых же домах «мы наполовину отапливали улицу», рассказал Собянин. Он также сообщил о старых стройматериалах в хрущевках, из-за которых происходили «гнилостные истории», размножались бактерии, и упомянул о плохой вентиляции. Все это «для здоровья ничего хорошего не дает», подчеркнул мэр.

Ранее гендиректор «Центрального департамента недвижимости» Анатолий Пысин предсказал снижение цен на вторичном рынке в Москве и ближайшем Подмосковье. По его словам, «панельки», хрущевки и «брежневки» до конца года могут подешеветь до 10-15 процентов. Объекты в новых современных домах и «сталинки» в интересных локациях будут торговаться с дисконтом до 5 процентов, в результате чего средняя цена таких лотов снизится максимум на 5 процентов.

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      Мария Черкасова
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