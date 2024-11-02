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12:24, 2 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны поставщики оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе»

РЕН ТВ: поставщиками оружия для теракта в «Крокус Сити» стали баталхаджинцы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Участники преступной группировки, которые обеспечили исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боеприпасами, оказались членами баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что боевики искали оружия для совершения теракта в концертном зале и таким образом вышли на баталхаджинцев. Террористам передали автоматы и патроны в Ингушетии, и они поехали в столицу. На данный момент двое баталхаджинцев задержаны, еще трое объявлены в розыск. Одного ликвидировали при попытке скрыться.

В картотеке Басманного суда Москвы сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

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