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09:22, 2 ноября 2024Силовые структуры

Задержаны еще двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В картотеке Басманного суда Москвы сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Как сообщает «Ъ», подозреваемые могли переделать охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружить ими вместе с патронами террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл».

Ранее ФСБ установила причастных к подготовке ликвидации офицеров из командования ВКС России, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.

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