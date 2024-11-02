Задержаны еще двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В картотеке Басманного суда Москвы сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Как сообщает «Ъ», подозреваемые могли переделать охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружить ими вместе с патронами террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл».

Ранее ФСБ установила причастных к подготовке ликвидации офицеров из командования ВКС России, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.