Стало известно о переходе россиян на крепкий алкоголь

В компании Ladoga рассказали о переходе россиян на крепкие коктейли вместо вина

После увеличения пошлин на импортное вино из недружественных стран россияне стали переходить на отечественные коктейли с крепким алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Ladoga Вениамина Грабара.

Потребление вина на фоне роста ввозных пошлин и акциза в стране снизилось, рассказал Грабар. Однако нельзя говорить о том, что альтернативой зарубежному вину для пользователя стало вино отечественное. Отчасти спрос на него действительно вырос, но большая часть покупателей вместо этого перешла на крепкие спиртные напитки.

При этом многие россияне контролируют повышение градуса употребляемого спиртного и вместо джина, водки и рома в чистом виде пьют их в составе различных коктейлей, в которых в том числе есть содовая или кола, заключил собеседник агентства.

В июне 2024 года стало известно, что минимальная стоимость европейского вина в России составит порядка 1250-1350 рублей. Отмечалось, что поставки напитков из признанных недружественными стран уже сократились на 10 процентов в литрах. При этом стоимость отечественного вина также выросла на 15-20 процентов на фоне увеличения акцизов.