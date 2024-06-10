Названы минимальные цены на европейское вино в России

Simple: минимальный порог цен на вино из ЕС в России составит 1250-1350 рублей

Минимальная стоимость европейского вина в России составит порядка 1250-1350 рублей. Такой порог цен на вина из «недружественных стран» назвал сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин, его слова приводит РБК.

Ввоз в Россию напитков из подобных стран уже сократился на 10 процентов в литрах — такое скромное снижение эксперт объяснил ввозом вина с запасом. Однако, несмотря на эту меру, стоимость вина растет — в том числе и российского. Местные производители на фоне роста акцизов уже подняли цены на 15-20 процентов. В результате запретительных пошлин рынок может обрушиться, и борьба с «недружественной страной» может ударить по жизни российских потребителей

В дружественных странах мы можем не найти такого объема вин, и у людей будет меньше выбор и в целом меньше вина будет на рынке. От новых пошлин проиграют все: вино станет дороже, а государство недополучит деньги в бюджет. Сейчас все выступают за импортозамещение, чтобы не покупать заграницей то, что можем делать сами. Но государство должно понимать, что конкретно мы можем сделать в должном количестве и качестве, а что — нет», — пояснил Каширин.

Ранее глава Simple Group предсказывал, что в начале 2025 года на прилавках российских магазинов не останется вина по 700 рублей. Этот прогноз оказался более реалистичным — сегодня у продавцов почти не осталось европейских вин дешевле 1000 рублей.

«С новыми акцизами и пошлинами, я думаю, что мы вплотную подойдем к 1250-1350 рублей за бутылку вина из недружественных стран. Это будет, ну, такой нижний уровень, с которого все будет начинаться. Из дружественных стран, наверное, что-то останется, ориентировочно по 1000-1100 рублей за бутылку вина. Потому что новый акциз все-таки на все без исключения», — добавил он.

Полноценно заместить импорт из европейских стран не удастся за счет напитков из Аргентины, Чили, ЮАР — местные производители не смогут резко поставить в пять-десять раз больше товаров. Кроме того, стоит учесть стоимость логистики и сроки поставки.

Ранее вице-президент компании Simple Group Анатолий Корнеев предложил освободить отечественное вино от налога на добавленную стоимость ради поддержки местных производителей. По его словам, компенсировать выпадающие доходы бюджета в размере 50-55 миллиардов рублей можно, увеличив акциз на пиво. Стоимость одной бутылки в таком случае вырастет незначительно, на 10-20 рублей, но потребители «не ощутят большой разницы», заверил он.

Еще одной мерой поддержки российских виноделов в Минпромторге увидели дальнейший рост ввозных пошлин на вина из недружественных стран. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, люксовый сегмент виноделия в РФ растет не так быстро, как массовый. Поэтому повышение пошлин на импортные вина из недружественных государств поддержит эту часть отрасли, объяснил он.