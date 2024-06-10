В России предложили способ помочь люксовому отечественному вину

Минпромторг: помочь дорогому российскому вину могут пошлины

Дорогому российскому вину может помочь увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран. Способ поддержать отечественных виноделов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, его цитирует РИА Новости.

По словам замглавы Минпромторга, люксовый сегмент виноделия в РФ растет не так быстро, как массовый. Поэтому повышение пошлин на импортные вина из недружественных государств поддержит эту часть отрасли, объяснил он.

Евтухов не назвал конкретные цифры, на сколько стоит увеличить пошлины. Однако он спрогнозировал, что после принятия таких мер премиальному отечественному сегменту будет проще развиваться.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, рассказала, что предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Позднее начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил, что возможное установление пошлины в таком размере носило бы запретительный характер.

Ранее вице-президент компании Simple Group Анатолий Корнеев в ходе ПМЭФ предложил освободить отечественное вино от налога на добавленную стоимость. Речь идет о сумме в 50-55 миллиардов рублей, однако российскому бюджету будет несложно ее компенсировать, уверен он.