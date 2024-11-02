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19:52, 2 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о применении ВС России тактики «множественных порезов» в Селидово

ВС России применили при штурме Селидово в ДНР тактику «множественных порезов»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России применили при штурме города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) тактику «множественных порезов». Об этом рассказал командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, передает телеканал «Звезда».

«Мы были везде. Они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») не понимали, где мы находимся. Там доклад. Там прошел доклад, что русские окружили. Там, там, там — вот уже и сзади стрельба», — раскрыл подробности тактики российский военный.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидали наступления российских солдат с юга. Вопреки этому армия России нанесла удар с севера, а также пошла в обход фланга с востока. Это позволило взять город в «клещи».

Ранее стало известно, что украинские бойцы при бегстве из Селидово минировали частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры и многоквартирные дома. Как рассказали в силовых структурах ДНР, разминирование города после отступления ВСУ может занять несколько месяцев.

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