Стало известно об одновременной смерти бойца СВО, его матери и бабушки в регионе России

Боец СВО оказался одной из жертв взрыва в Черкесске

Участник специальной военной операции (СВО) оказался одной из жертв взрыва в Черкесске. Об этом сообщает Telegram-канал «Инфо24 | Новости».

Взрыв в пятиэтажке произошел утром 31 октября.

По данным канала, мужчина по имени Ислам отправился на спецоперацию полгода назад. Во второй половине ноября он решил проведать родственников и с этой целью приехал в Карачаево-Черкесию. После взрыва выжить не удалось не только бойцу, но и его матери, а также бабушке.

В живых остались отец бойца, который жил отдельно, а также брат военнослужащего, который рано утром ушел на работу. Разрушенное взрывом жилье находится в залоге у банка.

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске обрушились четвертый и пятый этажи. Жертвами стали пять человек, девять пострадали. Возбуждено уголовное дело.