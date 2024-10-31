В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, два человека погибли

В Черкесске после взрыва бытового газа в пятиэтажке спасатели сумели вытащить из-под завалов обрушенного дома семь людей. Прибывшие на место медики диагностировали им травмы средней и тяжелой степени.

«Среди пострадавших есть один ребенок. Из дома эвакуированы более 50 человек, на месте работают 67 спасателей и 22 единицы техники», — уточнило издание Baza в Telegram-канале.

Взрыв в пятиэтажном доме в Карачаево-Черкесии произошел утром 31 октября. По разным данным, в результате взрыва пострадали от семи до девяти человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, включая мать с ребенком. В оперативных службах Карачаево-Черкесии сообщили, что жертвами стали два человека — информацию подтвердили в региональном Следственном комитете (СК). Помимо медиков и спасателей, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В СК заявили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Жильцы дома предположили, что взрыв произошел в квартире странной соседки

В беседе с RT эвакуированные жильцы предположили, что изначально взрыв мог произойти в трехкомнатной квартире пенсионерки на пятом этаже, которая всегда отказывалась пускать к себе газовиков. По словам одного из очевидцев, женщина часто скандалила как с соседями, так и с представителями Управляющей компании дома.

Пенсионерка, предварительно, стала одной из жертв взрыва. Ее соседи рассказали, что женщина страдала психическим расстройством и в основном проводила все время в квартире. Она запиралась одна и никого к себе не пускала. Жильцы добавили, что из-за болезни пенсионерка вела себя агрессивно и выбрасывала мусор с балкона пятого этажа.

Другие пострадавшие рассказали, что момент взрыва в квартирах на четвертом этаже начали лопаться стены и трескаться потолок. Один из очевидцев сообщил, что находился в комнате в женой и сыном, когда помещение стало заваливать обломками.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа

Оперативные службы заявили, что предварительной причиной взрыва в пятиэтажке была утечка газа. При этом была подтверждена информация о том, что эпицентр взрыва находился в одной из квартир на последнем этаже здания.

«Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа», — сообщил представитель экстренной службы.

Согласно предварительной информации, серьезные разрушения зафиксировали минимум в десяти квартирах. Почти полностью разрушены квартиры на верхних этажах, также частично обвалилась крыша. Обломками здания завалило несколько машин, стоящих во дворе, а силой взрыва повыбивало стекла в соседней многоэтажке.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Всех эвакуированных временно разместят в находящейся неподалеку школе-интернате.