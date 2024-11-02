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18:06, 2 ноября 2024Путешествия

Вылетевшая из багажного отсека сумка врезалась в винт самолета и попала на видео

В Чили вылетевшая из багажного отсека сумка врезалась в винт самолета Let L-410
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за сумки, вылетевшей из багажного отсека и повредившей винт. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Central Noticia.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Let L-410 из Чайтена в Пуэрто-Монт, Чили, утром 31 октября. Во время полета дверь багажного отсека оторвалась, из-за чего сумка одного из пассажиров вылетела из самолета и врезалась в правый винт.

Пилоту удалось сохранить управление воздушным судном, благополучно вернуться в авиагавань и экстренно посадить лайнер. Отмечается, что никто из 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В авиакомпании Aerocord объяснили, что дверь самолета оторвалась из-за птицы, которая столкнулась с бортом в воздухе. Однако один из участников рейса Луис Агила написал в соцсетях, что люк багажного отсека изначально плохо закрыли. Перевозчик уведомил о случившемся местные авиационные власти.

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