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22:19, 2 ноября 2024Мир

ЦАХАЛ заявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ ликвидировала главу ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ракетного подразделения «Насер» ливанского шиитского движения «Хезболла» Джафара Хадера Фаура.

«Истребитель ВВС Израиля нанес точечный удар по району Джуайя на юге Ливана и ликвидировал командира ракетного подразделения "Насер"», — говорится в сообщении. Также известно о ликвидации командира по управлению системами беспилотников этого подразделения.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля. В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.

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