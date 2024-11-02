Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:26, 2 ноября 2024Путешествия

Туристы массово устремились в один регион России

За десять месяцев 2024 года в Крыму отдохнули свыше 5,5 миллиона туристов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Туристы массово устремились в Крым, за десять месяцев 2024 года на популярном российском курорте отдохнули свыше 5,5 миллиона человек. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. «75 процентов гостей прибыли на автомобилях и автобусах: 64 процента — через Крымский мост, и 11 процентов — через исторические регионы России, — добавил Аксенов. — 25 процентов отдыхающих приехали по железной дороге».

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Более того, глава региона отметил, что 50 процентов туристов выбрали для отдыха Южный берег, 25 процентов — западное побережье, 15 процентов — восточное. «Еще 10 процентов отдали предпочтение другим регионам — Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам», — подчеркнул он.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. С субботы по понедельник, с 2 по 4 ноября, на участке от Джубги до Магри есть риск формирования смерчей над морем. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Депутат Рады обвинила командование ВСУ в переводе специалистов ПВО в пехоту

      Недвижимость Блиновской сочли сомнительной

      Директор московского автосалона увидел сына с ножницами в руках и сломал ему руку

      Угрожавшую пистолетом русским рабочим женщину задержали за хулиганство

      США и Израилю пригрозили сокрушительным ударом

      Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

      Назван объем производства комплектов связи для дронов «Гермес»

      Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

      Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше