Туристы массово устремились в один регион России

За десять месяцев 2024 года в Крыму отдохнули свыше 5,5 миллиона туристов

Туристы массово устремились в Крым, за десять месяцев 2024 года на популярном российском курорте отдохнули свыше 5,5 миллиона человек. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. «75 процентов гостей прибыли на автомобилях и автобусах: 64 процента — через Крымский мост, и 11 процентов — через исторические регионы России, — добавил Аксенов. — 25 процентов отдыхающих приехали по железной дороге».

Более того, глава региона отметил, что 50 процентов туристов выбрали для отдыха Южный берег, 25 процентов — западное побережье, 15 процентов — восточное. «Еще 10 процентов отдали предпочтение другим регионам — Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам», — подчеркнул он.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. С субботы по понедельник, с 2 по 4 ноября, на участке от Джубги до Магри есть риск формирования смерчей над морем. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.