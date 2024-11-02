Ученые прокомментировали исчезновение в России территории площадью 53 гектара

Эксперт Головачева: ледовые острова в мире могут исчезнуть

Площадь ледовых покровов по всему миру постепенно уменьшается, поэтому в будущем некоторые ледовые острова могут исчезать. Об этом рассказала «Известиям» заместитель директора института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Головачева, отвечая на вопрос об исчезновении острова Месяцева площадью 53 гектара.

По ее словам, в настоящее время идет межледниковый период. Непонятно, какая температура будет нормой в ближайшие сто лет: возможно, потепление продолжится, а возможно, климат на Земле опять устремится к ледниковому периоду. Если глобальное потепление сохранится, ледяные острова продолжат таять.

Доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев добавил, что глобальное потепление приводит к повышению уровня воды в океане, что также ускоряет таяние ледников. Кроме того, в будущем может потребоваться корректировка навигационных карт с учетом исчезнувших островов и измененного контура суши. Из-за исчезновения ледников также будет опресняться вода в океане. Но, как считает специалист, эти явления происходят медленно и не носят катастрофический характер.

Ранее из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева площадью 53 гектара. Остров растаял в результате глобального потепления.