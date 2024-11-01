В России исчезла территория площадью 53 гектара

Из архипелага Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева площадью 53 гектара

Из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева площадью 53 гектара. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

По сообщению организации, территория пропала из-за того, что остров растаял в результате глобального потепления. Как сообщил доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, под чьим руководством было сделано это открытие, из-за исчезновения острова в России придется исправлять навигационные карты.

Отмечается, что в 2015 году наличие острова прослеживалось на картах, к августу 2024 года его площадь уменьшилась с 53 гектаров до трех, а всего через месяц остров окончательно исчез. Исследователи предположили, что на исчезновение острова повлияло не только таяние льда, но и эрозия береговой линии, вызванной повышением уровня моря.

Ранее сообщалось, что потепление в Арктике усугубило глобальную проблему. Последствия перегрева территорий на Северном полюсе отразятся на Северной Америке и Евразии.